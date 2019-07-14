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Масштабний блекаут: у Нью-Йорку тисячі будинків залишились без світла. Фото: Інформатор

Масштабний блекаут: у Нью-Йорку тисячі будинків залишились без світла

14 лип 2019, 08:42
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У США стався масштабний збій в електромережі, який залишив без світла частину Нью-Йорку. Без електроенергії залишились близько 90 тис. жителів міста.

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Масштабний блекаут паралізував роботу метро на декількох станціях, внаслідок цього поїзди проходили їх без зупинок. Відключення електроенергії торкнулося Верхнього Вест-Сайда та декількох районів центрального Манхеттена. Про це повідомляють NBC News, передає «РБК Україна».

Відключення електроенергії залишило у пастці тих ньюйорківців, які перебували у ліфтах. Співробітники екстрених служб отримали безліч викликів від застряглих у ліфті осіб.

Масштабний збій торкнувся житлових будинків, кафе, офісів та приватних підприємств. Причиною блекауту стала пожежа на 54-й вулиці і Вест-Енд-авеню.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо повідомив, що подачу електроенергії повністю відновили. На своїй сторінці у Twitterвін також заявив, що жителі мегаполісу з готовністю надавали допомогу один одному.

Як раніше повідомлялося, навесні масштабний блекаут у Венесуелі став причиною загибелі щонайменше 79 осіб.


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