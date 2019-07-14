Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Масштабный блэкаут: в Нью-Йорке тысячи домов остались без света. Фото: Інформатор

Масштабный блэкаут: в Нью-Йорке тысячи домов остались без света

14 июл 2019, 08:42
999

В США произошел масштабный сбой в электросети, который оставил без света часть Нью-Йорке. Без электроэнергии остались около 90 тыс. жителей города.

Loading...

Масштабный блэкаут парализовал работу метро на нескольких станциях, вследствие этого поезда проходили эти станции без остановок. Отключение электроэнергии затронуло Верхний Вест-Сайд и несколько районов центрального Манхэттена. Об этом сообщают NBC News, передает «РБК Украина».

Отключение электроэнергии оставило в ловушке тех ньюйоркцев, которые находились в лифтах. Сотрудники экстренных служб получили множество вызовов от застрявших в лифте человек.

Масштабный сбой затронул жилые дома, кафе, офисы и частные предприятия. Причиной блэкаута стал пожар на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.

Отметим, что мэр Нью-Йорка Де Блазио сообщил, что подачу электроэнергии полностью восстановили. На своей странице в Twitter он также заявил, что жители мегаполиса с готовностью оказывали помощь друг другу.

Как ранее сообщалось, весной масштабный блэкаут в Венесуэле стал причиной гибели по меньшей мере 79 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский подарил Сенцову на день рождения обязательство бороться за его свободу

Президент Украины Зеленский поздравил Олега Сенцова с днем рождения. Глава государства пожелал осужденному в России украинскому режиссеру здоровья и пообещал бороться за его свободу, а также за возвращение домой всех заключенных в РФ украинцев

Новости Украины
22:22   13 июл

Зеленский на «Чонгаре» представил нового главу Херсонской ОГА: что известно о Гусеве

Президент Зеленский представил нового председателя Херсонской областной государственной администрации. Согласно указу президента, область возглавит Юрий Гусев

Новости Украины
17:15   13 июл
Новости партнеров
Загрузка...