Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Автомобиль въехал в толпу в Лондоне, есть раненые. Фото: Mike Carroccetto

Автомобиль въехал в толпу в Лондоне, есть раненые

14 июл 2019, 08:08
999

В Великобритании автомобиль въехал в толпу. В результате нападения в Лондоне пострадали семеро человек.

Loading...

Один из раненых был доставлен в больницу с переломом ноги, а у остальных шестерых легкие травмы. Инцидент произошел на юго-западе Лондона в Баттерси. Об этом сообщает The Guardian.

Пострадавшему сначала оказали необходимую помощь на месте, а затем увезли в больницу. В группу людей въехали, когда они вышли из отеля.

В полиции отмечают, что инцидент произошел около 23.15 по местному времени. Правоохранители задержали трех человек по подозрению в покушении на убийство, а еще четырех задержали за нарушение общественного порядка — они подрались.

Офицеры полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом, а потому и не расследуется как таковой. На данный момент ведутся следственные мероприятия по установлению обстоятельств.

Как ранее сообщалось, в сентябре прошлого года автомобиль въехал в толпу в Китае. Тогда погибли три человека и более 40 китайцев получили ранения разной степени тяжести.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский подарил Сенцову на день рождения обязательство бороться за его свободу

Президент Украины Зеленский поздравил Олега Сенцова с днем рождения. Глава государства пожелал осужденному в России украинскому режиссеру здоровья и пообещал бороться за его свободу, а также за возвращение домой всех заключенных в РФ украинцев

Новости Украины
22:22   13 июл

Зеленский на «Чонгаре» представил нового главу Херсонской ОГА: что известно о Гусеве

Президент Зеленский представил нового председателя Херсонской областной государственной администрации. Согласно указу президента, область возглавит Юрий Гусев

Новости Украины
17:15   13 июл
Новости партнеров
Загрузка...