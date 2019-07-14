Автомобиль въехал в толпу в Лондоне, есть раненые. Фото: Mike Carroccetto

https://racurs.ua/n124268-avtomobil-vehal-v-tolpu-v-londone-est-ranenye.html

Ракурс

В Великобритании автомобиль въехал в толпу. В результате нападения в Лондоне пострадали семеро человек.

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Один из раненых был доставлен в больницу с переломом ноги, а у остальных шестерых легкие травмы. Инцидент произошел на юго-западе Лондона в Баттерси. Об этом сообщает The Guardian.

Пострадавшему сначала оказали необходимую помощь на месте, а затем увезли в больницу. В группу людей въехали, когда они вышли из отеля.

В полиции отмечают, что инцидент произошел около 23.15 по местному времени. Правоохранители задержали трех человек по подозрению в покушении на убийство, а еще четырех задержали за нарушение общественного порядка — они подрались.

Офицеры полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом, а потому и не расследуется как таковой. На данный момент ведутся следственные мероприятия по установлению обстоятельств.

Как ранее сообщалось, в сентябре прошлого года автомобиль въехал в толпу в Китае. Тогда погибли три человека и более 40 китайцев получили ранения разной степени тяжести.