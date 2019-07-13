Сенцов в России: Зеленский подарил политзаключенному на день рождения обязательства бороться за его свободу, фото — День

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского политзаключенного Олега Сенцова с днем ​​рождения.

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В Фейсбук 13 июля глава государства пожелал осужденному в России украинскому режиссеру здоровья и пообещал бороться за его свободу, а также за возвращение домой всех заключенных в РФ украинцев.

Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы стали образцом несокрушимости и достоинства. Нам нечего вам подарить, кроме нерушимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, — написал Зеленский и добавил, что верит в возвращение Сенцова домой.

МИД Украины и Посольство США в Киеве сегодня призвали Россию отпустить украинских политзаключенных. В день рождения Олега Сенцова на Контрактовой площади в Киеве состоялся перформанс «За чертой». Он посвящен всем украинским политзаключенным, которых насильно удерживают в России.

Участницы действа Анастасия Сегеда и Александра Тетерина с завязанными за спиной руками, сидя на коленях, нарисовали карту Крыма и вывели мелом слово «Сенцов», а также фамилии остальных заключенных Кремлем украинцев.

Среди пришедших на Контрактовую, была и мать политзаключенного Александра Кольченко — Лариса. Кольченко и Сенцова вместе задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года.

Напомним, в 2018 году Сенцов голодал в течение 145 дней. Он был вынужден прекратить голодовку из-за угрозы применить к нему принудительное кормление.