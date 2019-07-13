Олегу Сенцову сегодня исполняется 43 года, фото: Olexandra Matviychuk

https://racurs.ua/n124245-v-svyazi-s-dnem-rojdeniya-sencova-v-mire-segodnya-proydut-akcii-v-ego-podderjku.html

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Сегодня незаконно удерживаемому Россией украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 43 года.

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Это уже шестой день рождения, который Сенцов встречает за решеткой. В связи с этим в ряде регионов мира пройдут акции в поддержку украинского политзаключенного «#SaveOlegSentsov — День солидарности 13 июля».

Мероприятия, среди которых будут акции солидарности с Сенцовым, демонстрации его фильмов и зачитывание произведений, а также флеш-мобы по написанию писем политзаключенным, пройдут в Киеве, Львове, Днепре, Ужгороде, Одессе, Запорожье, Черновцах, Краматорске, Лондоне, Мюнхене, Берлине, Риге, Нью-Йорке, Люблине, Москве, Галифаксе и других городах. С графиком их проведения можно ознакомиться по ссылке.

Во время Революции достоинства Сенцов был активным участником Автомайдана. В феврале 2014 года он вернулся в Симферополь, где стал участником движения «За единую Украину». В мае 2014 года оккупанты задержали его в Симферополе якобы за попытку взорвать расположенный в городе памятник Ленину и еще несколько объектов. В сфабрикованном относительно Сенцова уголовному деле его называют якобы организатором террористической группы.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. С 2017 года он находится в колонии «Белый медведь» в Заполярном российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Напомним, в 2018 году Сенцов голодал в течение 145 дней. Он был вынужден прекратить голодовку из-за угрозы применить к нему принудительного кормления.