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Компанию Facebook оштрафуют на 5 млрд долл. США

Рекордный штраф: Facebook заплатит 5 млрд долл. из-за утечки частной информации пользователей — СМИ

13 июл 2019, 10:32
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Компанию Facebook Федеральная торговая комиссия США (FTC) решила оштрафовать на 5 млрд долл. в связи с громким прошлогодним скандалом относительно попадания личной информации 87 млн пользователей к частной английской компании Cambridge Analytica.

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Впоследствии эта информация, в частности, использовалась во время проведения избирательной кампании тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что если эта информация подтвердится, этот штраф станет самым крупным из тех, которые FTC когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и FTC пока эту информацию не комментируют.

Из-за скандала с Cambridge Analytica Facebook в прошлом году в Великобритании оштрафовали на 644 млн долл. В июне этого года компанию оштрафовали на 1 млн евро в Италии, поскольку было установлено, что к Cambridge Analytica попала личная информация 57 итальянцев.

Напомним, ученый Кембриджского университета Александр Коган, который разработал приложение, благодаря которому Cambridge Analytica получила доступ к личным данным пользователей соцсети, несколько лет работал в России в университете Санкт-Петербурга.


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