Компанію Facebook оштрафують на 5 млрд дол. США

https://racurs.ua/ua/n124244-rekordnyy-shtraf-facebook-splatyt-5-mlrd-dol-cherez-vytik-pryvatnoyi-informaciyi-korystuvachiv.html

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Компанію Facebook Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) вирішила оштрафувати на 5 млрд дол. у зв’язку з гучним торішнім скандалом щодо потрапляння особистої інформації 87 млн користувачів до приватної англійської компанії Cambridge Analytica.

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Згодом ця інформація, зокрема, використовувалася під час проведення виборчої кампанії тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що якщо ця інформація підтвердиться, цей штраф стане найбільшим з тих, які FTC коли-небудь накладала на технологічні компанії. У Facebook та FTC наразі цю інформацію не коментують.

Через скандал із Cambridge Analytica Facebook торік у Великій Британії оштрафували на 644 млн дол. В червні цього року компанію оштрафували на 1 млн євро в Італії, оскільки було встановлено, що до Cambridge Analytica потрапила особиста інформація 57 італійців.

Нагадаємо, вчений Кембриджського університету Олександр Коган, який розробив додаток, завдяки котрому Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних користувачів соцмережі, кілька років працював у Росії в університеті Санкт-Петербургу.