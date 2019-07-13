Можливість бачити зелені насадження знижує потяг до алкоголю та сигарет

https://racurs.ua/ua/n124243-vyd-z-vikna-vplyvaie-na-potyag-do-shkidlyvyh-zvychok-ucheni.html

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Можливість побачити зелені зони з вікна свого будинку знижує потяг до алкоголю, сигарет і шкідливих продуктів.

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Про це свідчать результати нещодавнього дослідження учених із Плімутського університету, опубліковані в журналі Health&Place, повідомляє видання EurekAlert.

Ця наукова робота ґрунтується на попередніх дослідженнях, які показали, що фізична активність на природі зменшує потяг до шкідливих звичок. Нове дослідження показало, що це явище спостерігається незалежно від фізичної активності.

Учасники дослідження проходили онлайн-опитування, яке вивчало взаємозв'язки між різними аспектами впливу природи та потягом до шкідливих звичок.

Серед іншого, під час дослідження вимірювалася частка зеленого простору в житловому районі кожного опитаного, наявність зелених насаджень при погляді з вікна будинку, доступ до саду або дачі, частота використання громадських зелених просторів.

Результати показали, що наявність доступу до саду або дачі була пов’язана з більш низьким потягом до шкідливих звичок. Аналогічна ситуація спостерігалася і якщо вид з вікна містив понад 25% зелених насаджень.

Дослідження також вимірювало фізичну активність, яка мала місце протягом того ж періоду часу, коли оцінювався потяг до шкідливих звичок. Виявилося, що зниження потягу відбувалося незалежно від рівня фізичної активності.

Учені зазначають, що результати цього дослідження доповнюють наявні докази, які вказують на необхідність захисту зелених просторів у населених пунктах з метою максимізації переваг для громадського здоров’я, які вони можуть надавати.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що висаджування 1 млрд га лісів може допомогти в боротьбі з глобальним потеплінням, а також прибрати дві третини вуглецю, який потрапив в атмосферу внаслідок діяльності людей з 1800-х років.