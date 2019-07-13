Возможность видеть зеленые насаждения снижает влечение к алкоголю и сигаретам

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Возможность увидеть зеленые зоны из окна своего дома снижает влечение к алкоголю, сигаретам и вредным продуктам.

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Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования ученых из Плимутского университета, опубликованные в журнале Health&Place, сообщает издание EurekAlert.

Эта научная работа основывается на предыдущих исследованиях, которые показали, что физическая активность на природе уменьшает влечение к вредным привычкам. Новое исследование показало, что это явление наблюдается независимо от физической активности.

Участники исследования проходили онлайн-опрос, изучавший взаимосвязи между различными аспектами влияния природы и стремлением к вредным привычкам.

Среди прочего, в ходе исследования измерялась доля зеленого пространства в жилом районе каждого опрошенного, наличие видимых из окна дома зеленых насаждений, доступ к саду или даче, частота использования общественных зеленых пространств.

Результаты показали, что наличие доступа к саду или дачи было связано с более низким влечением к вредным привычкам. Аналогичная ситуация наблюдалась и если вид из окна содержал более 25% зеленых насаждений.

Исследование также измеряло физическую активность, которая имела место в течение того же периода времени, когда оценивалось влечение к вредным привычкам. Оказалось, что снижение влечения происходило независимо от уровня физической активности.

Ученые отмечают, что результаты этого исследования дополняют имеющиеся доказательства, указывающие на необходимость защиты зеленых пространств в населенных пунктах с целью максимизации преимуществ для общественного здоровья, которые они могут предоставлять.

Напомним, недавно ученые установили, что высадка 1 млрд га лесов может помочь в борьбе с глобальным потеплением, а также убрать две трети углерода, попавшего в атмосферу в результате деятельности людей с 1800-х годов.