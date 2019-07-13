Олегу Сенцову сьогодні виповнюється 43 роки, фото: Olexandra Matviychuk

https://racurs.ua/ua/n124245-u-zv-yazku-z-dnem-narodjennya-sencova-v-sviti-sogodni-vidbudutsya-akciyi-na-yogo-pidtrymku.html

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Сьогодні незаконно утримуваному Росією українському політв’язню Олегу Сенцову виповнюється 43 роки.

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Це вже шостий день народження, який Сенцов зустрічає за ґратами. У зв’язку з цим у низці регіонів світу відбудуться акції на підтримку українського політв’язня «#SaveOlegSentsov — День солідарності 13 липня».

Заходи, серед яких будуть акції солідарності з Сенцовим, демонстрації його фільмів та зачитування творів, а також флеш-моби з написання листів політв’язням, відбудуться у Києві, Львові, Дніпрі, Ужгороді, Одесі, Запоріжжі, Чернівцях, Краматорську, Лондоні, Мюнхені, Берліні, Ризі, Нью-Йорку, Любліні, Москві, Галіфаксі та інших містах. З графіком їхнього проведення можна ознайомитися за посиланням.

Під час Революції гідності Сенцов був активним учасником Автомайдану. У лютому 2014 року він повернувся до Сімферополя, де став учасником руху «За єдину Україну». У травні 2014 року окупанти затримали його в Сімферополі нібито за спробу підірвати розташований у місті пам’ятник Леніну та ще кілька об'єктів. У сфабрикованій щодо Сенцова кримінальній справі його називають нібито організатором терористичної групи.

У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з перебуванням у колонії суворого режиму. З 2017 року він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у заполярному російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Нагадаємо, у 2018 році Сенцов голодував впродовж 145 днів. Він був змушений припинити голодування через погрозу застосувати до нього примусове годування.