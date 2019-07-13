Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сенцов у Росії: Зеленський подарував політв'язню на день народження зобов’язання битися за його свободу, фото — День

Зеленський подарував Сенцову на день народження зобов’язання битися за його свободу

13 лип 2019, 22:22
999

Президент України Володимир Зеленський привітав українського політв’язня Олега Сенцова з днем народження.

Loading...

У Фейсбук 13 липня глава держави побажав засудженому в Росії українському режисерові здоров’я і пообіцяв боротися за його свободу, а також за повернення додому усіх ув’язнених в РФ українців.

Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності і гідності. Нам нема чого вам подарувати, окрім непорушного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх ув’язнених, — написав Зеленський і додав, що вірить у повернення Сенцова додому.

Сенцов у Росії: Зеленський подарував політв'язню на день народження зобов’язання битися за його свободу, фото — Фейсбук В.Зеленського

МЗС України та Посольство США в Києві закликали Росію відпустити українських політв’язнів. У день народження Олега Сенцова на Контрактовій площі у Києві відбувся перформанс «За межею». Він присвячений усім українським політв’язням, яких силоміць утримують в Росії.

Учасниці дійства Анастасія Сегеда та Олександра Тетеріна із зав’язаними за спиною руками, сидячи навколішки, намалювали карту Криму і вивели крейдою слово «Сенцов», а також прізвища решти ув’язнених Кремлем українців.

Серед тих, хто прийшов на Контрактову, була й мати політв’язня Олександра Кольченка — Лариса. Кольченка та Сенцова разом затримали російські спецслужби у Криму в травні 2014 року.

Нагадаємо, у 2018 році Сенцов голодував впродовж 145 днів. Він був змушений припинити голодування через погрозу застосувати до нього примусове годування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський подарував Сенцову на день народження зобов’язання битися за його свободу

Президент України Зеленський привітав Олега Сенцова з днем народження. Глава держави побажав засудженому в Росії українському режисерові здоров’я і пообіцяв боротися за його свободу, а також за повернення додому усіх ув’язнених в РФ українців

Новини України
22:22

Легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку України на Універсіаді

Легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку збірної України на Універсіаді в Неаполі. У передостанній день змагань чемпіонкою стала Юлія Чумаченко, яка виграла змагання у стрибках у висоту, а також естафетна збірна у бігу 4 по 400 метрів

Світові новини
21:51

Гранатомет, з якого обстріляли «112 Україна», походить із ДНР — нардеп (ДОКУМЕНТ)

Гранатомет, з якого у ніч на 13 липня обстріляли телеканал «112 Україна», походить із ДНР. Про це сьогодні повідомив нардеп Ар'єв, оприлюднивши документ про знищення двох інших аналогічних одиниць цієї зброї

Новини України
16:38
Новини партнерів
Загрузка...