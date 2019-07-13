Сенцов у Росії: Зеленський подарував політв'язню на день народження зобов’язання битися за його свободу, фото — День

https://racurs.ua/ua/n124267-zelenskyy-podaruvav-sencovu-na-den-narodjennya-zobov-yazannya-bytysya-za-yogo-svobodu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський привітав українського політв’язня Олега Сенцова з днем народження.

Loading...

У Фейсбук 13 липня глава держави побажав засудженому в Росії українському режисерові здоров’я і пообіцяв боротися за його свободу, а також за повернення додому усіх ув’язнених в РФ українців.

Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності і гідності. Нам нема чого вам подарувати, окрім непорушного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх ув’язнених, — написав Зеленський і додав, що вірить у повернення Сенцова додому.

МЗС України та Посольство США в Києві закликали Росію відпустити українських політв’язнів. У день народження Олега Сенцова на Контрактовій площі у Києві відбувся перформанс «За межею». Він присвячений усім українським політв’язням, яких силоміць утримують в Росії.

Учасниці дійства Анастасія Сегеда та Олександра Тетеріна із зав’язаними за спиною руками, сидячи навколішки, намалювали карту Криму і вивели крейдою слово «Сенцов», а також прізвища решти ув’язнених Кремлем українців.

Серед тих, хто прийшов на Контрактову, була й мати політв’язня Олександра Кольченка — Лариса. Кольченка та Сенцова разом затримали російські спецслужби у Криму в травні 2014 року.

Нагадаємо, у 2018 році Сенцов голодував впродовж 145 днів. Він був змушений припинити голодування через погрозу застосувати до нього примусове годування.