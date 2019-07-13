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Ракурс
Перемоги на Універсіаді: легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку України, фото — "Жорстка атлетика"

Легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку України на Універсіаді

13 лип 2019, 21:51
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Легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку збірної України на 30-й Всесвітній універсіаді у Неаполі. У передостанній день змагань чемпіонкою стала Юлія Чумаченко, яка виграла змагання у стрибках у висоту, а також естафетна збірна у бігу 4 по 400 метрів. Крім того, Ірина Геращенко виграла в секторі для стрибків у висоту срібну нагороду.

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Як повідомляє сайт змагань, Чумаченко в Неаполі підкорилася висота 1,94 м, Геращенко — 1,91 м. Естафетна збірна у складі Марії Миколенко, Насті Голенєвої, Катерини Клим’юк і Тетяни Мельник випередила мексиканок та австралійок.

Україна наразі друга у заліку в легкій атлетиці на Універсіаді. У цьому виді спорту наші атлети завоювали п’ять золотих і три срібних нагороди.

У загальному заліку Універсіади збірна України йде на 10 місці, завоювавши 20 нагород (шість золотих і по сім срібних та бронзових).

«Ракурс» повідомляв про перемогу в Неаполі 17-річної гімнастки Єви Мелещук, яка була першою у змаганнях з булавами.


Джерело: Ракурс


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