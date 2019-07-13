Перемоги на Універсіаді: легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку України, фото — "Жорстка атлетика"

https://racurs.ua/ua/n124266-legkoatlety-prynesly-sche-dva-zolota-v-skarbnychku-ukrayiny-na-universiadi.html

Ракурс

Легкоатлети принесли ще два золота в скарбничку збірної України на 30-й Всесвітній універсіаді у Неаполі. У передостанній день змагань чемпіонкою стала Юлія Чумаченко, яка виграла змагання у стрибках у висоту, а також естафетна збірна у бігу 4 по 400 метрів. Крім того, Ірина Геращенко виграла в секторі для стрибків у висоту срібну нагороду.

Loading...

Як повідомляє сайт змагань, Чумаченко в Неаполі підкорилася висота 1,94 м, Геращенко — 1,91 м. Естафетна збірна у складі Марії Миколенко, Насті Голенєвої, Катерини Клим’юк і Тетяни Мельник випередила мексиканок та австралійок.

Україна наразі друга у заліку в легкій атлетиці на Універсіаді. У цьому виді спорту наші атлети завоювали п’ять золотих і три срібних нагороди.

У загальному заліку Універсіади збірна України йде на 10 місці, завоювавши 20 нагород (шість золотих і по сім срібних та бронзових).

«Ракурс» повідомляв про перемогу в Неаполі 17-річної гімнастки Єви Мелещук, яка була першою у змаганнях з булавами.



