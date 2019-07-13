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Туризм у Києві: у столиці запустили туристичний маршрут місцями зйомок серіалу «Чорнобиль», фото — КМДА

Туристичний маршрут місцями зйомок серіалу «Чорнобиль» запустили в Києві (ФОТО)

13 лип 2019, 21:21
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Управління туризму та промоцій київської мерії і туристичні оператори столиці розробили та запустили новий маршрут, який назвали «Локаціями зйомок серіалу „Чорнобиль“ у Києві».

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Туризм у Києві: у столиці запустили туристичний маршрут місцями зйомок серіалу «Чорнобиль», фото — КМДА

Про новинку повідомила 13 липня прес-служба КМДА. До туристичного маршруту включили ті місця в столиці, які показані у серіалі, що став сенсацією 2019 року. Зокрема, туристам покажуть вулиці Хрещатик та Богдана Хмельницького, Національний музей «Чорнобиль» та Арку дружби народів. Екскурсія розрахована на чотири години.

Туризм у Києві: у столиці запустили туристичний маршрут місцями зйомок серіалу «Чорнобиль», фото — КМДА

Туристам видають реквізит, який дозволить їм відчути атмосферу та емоції перших місяців після аварії на ЧАЕС. Перед початком екскурсії автобус обробляється спеціальним розчином для очистки від радіаційного пилу, туристам видають протигази та респіратори.

Під час екскурсії відвідувачі зможуть відчути те, що відбувалося 33 роки тому, і як Київ пережив страшну аварію. Сподіваємося, що маршрут стане одним із найпопулярніших в Києві, — заявив під час презентації начальник Управління туризму та промоцій Антон Тараненко.

Туризм у Києві: у столиці запустили туристичний маршрут місцями зйомок серіалу «Чорнобиль», фото — КМДА

Тур можна замовити на веб-сайті visitkyiv. travel, а також в приватних операторів. Його проведуть сертифіковані гіди-співрозробники маршруту.

Нагадаємо, що американський серіал «Чорнобиль» зайняв першу сходинку в рейтингу шоу всіх часів, які отримали найвищу оцінку від глядачів. Йому присвоїли рейтинг 9,6 бала. Таким чином він обігнав серіали «Планета Земля 2» (рейтинг 9,5) і «Брати по зброї» (9,4). Оцінку 9,4 бала також отримали проекти «Планета Земля», «Пуститися берега» та «Гра престолів».

Джерело: Ракурс


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