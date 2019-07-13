Туризм в Киеве: в столице запустили туристический маршрут по местам съемок сериала «Чернобыль», фото — КГГА

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Управление туризма и промоции киевской мэрии совместно с туристическими операторами столицы разработали и запустили новый маршрут, который назвали «По локациям съемок сериала „Чернобыль“ в Киеве».

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О новинке сообщила 13 июля пресс-служба КГГА. В туристический маршрут включили те места в столице, показанные в сериале, ставшем сенсацией 2019 года. В частности, туристам покажут улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, Национальный музей «Чернобыль» и Арку дружбы народов. Экскурсия рассчитана на четыре часа.

Туристам выдают реквизит, который позволит им почувствовать атмосферу и эмоции первых месяцев после аварии на ЧАЭС. Перед началом экскурсии автобус обрабатывается специальным раствором для очистки от радиационной пыли, туристам выдают противогазы и респираторы.

Во время экскурсии посетители смогут почувствовать то, что происходило 33 года назад, и как Киев пережил страшную аварию. Надеемся, что маршрут станет одним из самых популярных в Киеве, — заявил во время презентации начальник Управления туризма и промоции Антон Тараненко.

Тур можно заказать на сайте visitkyiv. travel, а также у частных операторов. Его проведут сертифицированные гиды-соразработчики маршрута.

Напомним, что американский сериал «Чернобыль» занял первую строчку в рейтинге шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку от зрителей. Ему присвоили рейтинг 9,6 балла. Таким образом он обогнал сериалы «Планета Земля-2» (рейтинг 9,5) и «Братья по оружию» (9,4). Оценку 9,4 балла также получили проекты «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов».