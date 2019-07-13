Новости спорта: украинская гимнастка Ева Мелещук выиграла соревнования с булавами на Универсиаде, фото — Фейсбук Е.Мелещук

https://racurs.ua/n124264-gimnastka-meleschuk-vzyala-zoloto-universiady-v-uprajnenii-s-bulavami-video-blestyaschego.html

Ракурс

17-летняя украинская гимнастка Ева Мелещук победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе.

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Сегодня украинка добавила медаль высшей пробы к бронзовой награде в упражнениях с обручем, которую она ранее завоевала в Неаполе. Мелещук выиграла соревнования с булавами, набрав 21,050 балла. Второй была Зохра Агамирова из Азербайджана, третьей — россиянка Екатерина Селезнева, сообщает сайт Универсиады.

Это четвертая медаль для украинских гимнасток на Универсиаде. Украинки завоевали «серебро» в командном многоборье и в упражнениях с мячами.

Вчера легкоатлеты Украины завоевали три медали. «Золотым» было выступление метательницы молота Ирины Климец и прыгуньи в тройном Ольги Корсун, «серебро» в общем зачете выиграли украинки в спортивной ходьбе на 20 км.

В общем зачете сборная Украины идет на 13 месте, завоевав за день до завершения Универсиады четыре золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.