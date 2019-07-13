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Новини спорту: українська гімнастка Єва Мелещук виграла змагання з булавами на Універсіаді, фото — Фейсбук Є.Мелещук

Гімнастка Мелещук взяла «золото» Універсіади у вправі з булавами: відео блискучого виступу

13 лип 2019, 20:45
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17-річна українська гімнастка Єва Мелещук перемогла в змаганнях з булавами на Універсіаді в Неаполі.

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Сьогодні українка додала медаль найвищої проби до бронзової нагороди у вправах з обручем, яку вона раніше завоювала в Неаполі. Мелещук виграла змагання з булавами, набравши 21,050 бала. Другою була Зохра Агамірова з Азербайджану, третьою — росіянка Катерина Селезньова, повідомляє сайт Універсіади.

Новини спорту: українська гімнастка Єва Мелещук виграла змагання з булавами на Універсіаді, фото — Фейсбук Є.Мелещук

Це четверта медаль для українських гімнасток на Універсіаді. Українки вибороли «срібло» в командному багатоборстві та у вправах з м’ячами.

Вчора легкоатлети України завоювали три медалі. «Золотим» був виступ метальниці молота Ірини Климець та стрибунки у потрійному Ольги Корсун, «срібло» у загальному заліку виграли українки у спортивній ходьбі на 20 км.

У загальному заліку збірна України йде на 13 місці, завоювавши за день до завершення Універсіади чотири золотих, шість срібних та сім бронзових нагород.

Новини спорту: українська гімнастка Єва Мелещук виграла змагання з булавами на Універсіаді, фото — Фейсбук Є.Мелещук

Новини спорту: українська гімнастка Єва Мелещук виграла змагання з булавами на Універсіаді, фото — Фейсбук Є.Мелещук

Джерело: Ракурс


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999

Гімнастка Мелещук взяла «золото» Універсіади у вправі з булавами: відео блискучого виступу

17-річна українська гімнастка Єва Мелещук перемогла в змаганнях з булавами на Універсіаді в Неаполі. Це четверта медаль для українських гімнасток на Універсіаді. Раніше вони вибороли «срібло» в командному багатоборстві та у вправах з м’ячами

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