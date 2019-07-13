Суд над Марківим: батальйон Нацгвардії підтримав побратима, фото — "112 Україна"

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Бійці батальйону імені Героя України генерала Кульчицького Національної гвардії України виступили на підтримку Віталія Марківа, якого суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років тюрми.

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«Я теж Віталій Марків!» — із таким відеозверненням військовослужбовці батальйону, а також ветерани антитерористичної операції звернулись до громадськості, закликавши підтримати українського патріота.

Нацгвардійці обурилися тим фактом, що вперше за кордоном засудили українського військовослужбовця, який обороняв Україну від агресора.

Вчора безпідставно було засуджено бійця Нацгвардії, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави для того, щоб кожен українець міг жити вільно. Я звертаюсь до вас всіх підтримати наших бійців, які воювали вчора, воюють сьогодні і готові в подальшому захищати нашу батьківщину, — зазначив у відеозверненні командир батальйону полковник Віктор Толочко.

Італійська Феміда 12 липня ув’язнила бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Вирок суду був оголошений без мотиваційної частини. Вона буде представлена пізніше. Після її оприлюднення Україна планує подавати апеляційне оскарження. Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням поверненням Марківа додому.

Четверо колишніх і нинішніх товаришів за службою Марківа з батальйону ім. Кульчицького, а також в.о. командувача Нацгвардії генерал-лейтенант Микола Балан докладно розповіли суду про особливості військової служби і характер бойових операцій на початку російської агресії на Донбасі.

За свідченнями українських військових, Марків не був причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року. У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких міг бути убитий фотограф, який перебував на позиціях проросійських бойовиків і наражав себе на небезпеку, незважаючи на офіційні рекомендації посольства Італії не їхати в зону бойових дій.

Марків ніс службу з охорони та оборони телевізійної вежі на Карачуні в секторі відповідальності, протилежному від місця загибелі італійського репортера.