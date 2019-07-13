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Суд над Маркивым: батальон Нацгвардии поддержал побратима, фото — "112 Украина"

«Я тоже Виталий Маркив»: батальон Нацгвардии поддержал побратима (ВИДЕО)

13 июл 2019, 20:16
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Бойцы батальона имени Героя Украины генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины выступили в поддержку Виталия Маркива, которого суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам тюрьмы.

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«Я тоже Виталий Маркив!» — с таким видеообращением военнослужащие батальона, а также ветераны антитеррористической операции обратились к общественности, призвав поддержать украинского патриота.

Нацгвардейцы возмутились тем фактом, что впервые за рубежом осудили украинского военнослужащего, оборонявшего Украину от агрессора.

Вчера безосновательно был осужден боец Нацгвардии, доброволец, майдановец, который с 2014 года был на защите нашего государства для того, чтобы каждый украинец мог жить свободно. Я обращаюсь к вам всем поддержать наших бойцов, воевавших вчера, которые воюют сегодня и готовых в дальнейшем защищать нашу родину, — сообщил в видеообращении командир батальона полковник Виктор Толочко.

Итальянская Фемида 12 июля признала виновным бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Приговор суда был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования Украина планирует подавать апелляционное обжалование. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращением Маркива домой.

Четверо бывших и нынешних товарищей по службе Маркива из батальона им. Кульчицкого, а также и.о. командующего Нацгвардии генерал-лейтенант Николай Балан подробно рассказали суду об особенностях военной службы и характере боевых операций в начале российской агрессии на Донбассе.

По свидетельствам украинских военных, Маркив не был причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит фотограф, находившийся на позициях пророссийских боевиков и подвергавший себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности, противоположном от места гибели итальянского репортера.

Источник: Ракурс


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