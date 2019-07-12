Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре срочно заняться возвращением в Украину осужденного сегодня в Италии к 24 годам заключения бывшего бойца батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива.

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Кроме того, украинским дипломатам в Италии поручено постоянно быть на связи с Маркивым. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Маркива суд города Павия признал причастным к убийству в мае 2014 года на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли. В момент гибели Рокелли находился в зоне боевых действий в районе города Славянска на контролируемой тогда боевиками территории. Он и его переводчик Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела в районе горы Карачун.

Защита Маркива настаивала на том, что у погибших не было опознавательных знаков и они попали под перекрестный огонь.

Обвинение требовало для Маркива 17 лет заключения. После оглашения приговора прокурор Андреа Дзанончелли заявил, что удивлен таким строгим решением суда.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение итальянского суда будет обжаловано.