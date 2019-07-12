Украинские спортсменки получили «золото» в метании молота и тройном прыжке на летней Универсиаде в Неаполе

Ирина Климец, фото: Ira Klymets

https://racurs.ua/n124236-ukrainskie-sportsmenki-poluchili-zoloto-v-metanii-molota-i-troynom-pryjke-na-letney-universiade.html

Ракурс

Украинская спортсменка Ирина Климец, студентка Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (Луцк), получила «золото» на соревнованиях по метанию молота, которые сегодня происходили в рамках 30-й летней Универсиады в итальянском городе Неаполе.

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Об этом сообщает пресс-служба летней Универсиады.

Климец уже квалифицировалась на чемпионат мира по легкой атлетике в Катаре, который пройдет в столице этой страны городе Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Согласно рейтингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAFF), Климец сейчас занимает 15-ю строчку среди женщин-спортменок в дисциплине метание молота.

Еще одно «золото» получила украинская спортсменка Ольга Корсун на финале соревнований по тройному прыжку. В рейтинге IAFF по этой дисциплине среди женщин она занимает 64-е место.

XXX летняя Универсиада в Неаполе продлится до 14 июля.

Напомним, украинская теннисистка Дарья Снигур сегодня вышла в финал юниорского Уимблдона. Снигур стала пятой представительницей Украины, которой удалось попасть в финал этих соревнований.