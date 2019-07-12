Дело Маркива: прокурор удивлен суровостью приговора

Виталий Маркив, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n124235-delo-markiva-prokuror-udivlen-surovostu-prigovora.html

Ракурс

Андреа Дзанончелли, прокурор по делу нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству в 2014 году в зоне боевых действий на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли, заявил, что удивлен таким строгим решением суда города Павия.

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Обвинение просило для Маркива 17 лет заключения из максимально предусмотренных итальянским законодательством 24 лет, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие судимостей у нацгвардейца, сообщает «Радио Свобода».

Однако суд смягчающие обстоятельства отверг. По мнению суда, Маркив играл ведущую роль в убийстве Рокелли.

Отмечается, что во время заседания адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

После получения медицинской помощи он заявил, что считает это решение суда нелогичным и пообещал подать апелляцию. По его словам, оно «вызывает разочарование в итальянском правосудии».

Валле выразил надежду, что в апелляционном суде это дело будет рассматривать другой, «компетентный судья».

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что это решение итальянского суда будет обжаловано.