Анатолий Гриценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n124234-iz-izbiratelnogo-fonda-gricenko-v-budjet-konfiskuut-bolee-140-tys-grn-napk.html

Ракурс

Из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко конфискуют 140,5 тыс. грн взноса, внесенного с нарушениями.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующее решение принял Обуховский районный суд Киевской области, рассмотрев материалы, поступившие от НАПК.

Отмечается, что нарушение установленного законом порядка предоставления взноса состояло в наличии налогового долга у лица, осуществлявшего взнос. Его обнаружили по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко.

Ч. 3 ст. 43 закона «О выборах президента Украины» запрещает работы соответствующие взносы физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, отмечают в НАПК.

Первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта. Гриценко по результатам голосования занял пятое место, получив 1,306 млн голосов избирателей (6,91%).

Напомним, в начале апреля Гриценко заявил, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента.