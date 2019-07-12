Анатолій Гриценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124234-z-vyborchogo-fondu-grycenka-do-budjetu-konfiskuut-ponad-140-tys-grn-nazk.html

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З виборчого фонду кандидата в президенти України Анатолія Гриценка конфіскують 140,5 тис. грн внеску, внесеного з порушеннями.

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Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідне рішення ухвалив Обухівський районний суд Київської області, розглянувши матеріали, які надійшли від НАЗК.

Зазначається, що порушення встановленого законом порядку надання внеску полягало у наявність податкового боргу у внескодавця на момент здійснення внеску. Його виявили за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду Гриценка.

Ч. 3 ст. 43 закону «Про вибори президента України» забороняє роботи відповідні внески фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, наголошують у НАЗК.

Перший тур президентських виборів в Україні відбувся 31 березня. Гриценко за результатами голосування посів п’яте місце, здобувши 1,306 млн голосів виборців (6,91%).

Нагадаємо, на початку квітня Гриценко заявив, що більше не висувати свою кандидатуру на посаду президента.