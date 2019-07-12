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Ракурс
Віталій Марків, фото: «Радіо Свобода»

Справа Марківа: прокурор здивований суворістю вироку

12 лип 2019, 20:56
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Андреа Дзанончеллі, прокурор у справі нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до вбивства у 2014 році в зоні бойових дій на Донбасі італійського журналіста Андреа Рокеллі, заявив, що здивований таким суворим рішенням суду міста Павія.

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Обвинувачення просило для Марківа 17 років ув’язнення з максимально передбачених італійським законодавством 24 років, враховуючи пом’якшувальні обставини, такі як відсутність судимостей у нацгвардійця, повідомляє «Радіо Свобода».

Однак суд пом’якшувальні обставини відкинув. На думку суду, Марків відігравав провідну роль у вбивстві Рокеллі.

Зазначається, що під час засідання адвокатові Марківа Раффаеле Делла Валле стало зле, йому викликали швидку допомогу.

Після отримання медичної допомоги він заявив, що вважає це рішення суду нелогічним й пообіцяв подати апеляцію. За його словами, воно «викликає зневіру в італійському правосудді».

Валле висловив сподівання, що в апеляційному суді цю справу розглядатиме інший, «компетентніший суддя».

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв, що це рішення італійського суду буде оскаржене.


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