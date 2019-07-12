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Ракурс
Ірина Климець, фото: Ira Klymets

Українські спортсменки здобули «золото» в метанні молота та потрійному стрибку на літній Універсіаді в Неаполі

12 лип 2019, 21:35
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Українська спортсменка Ірина Климець, студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк), здобула «золото» на змаганнях з метання молота, котрі сьогодні відбувалися в межах 30-ї літньої Універсіади в італійському місті Неаполі.

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Про це повідомляє прес-служба літньої Універсіади.

Климець вже кваліфікувалася на чемпіонат світу з легкої атлетики в Катарі, який відбудеться в столиці цієї країни місті Доха з 27 вересня по 6 жовтня.

Згідно з рейтингом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAFF) Климець наразі посідає 15-ту сходинку серед жінок-спортменок у дисципліні метання молота.

Ще одне «золото» здобула українська спортсменка Ольга Корсун на фіналі змагань з потрійного стрибку. У рейтингу IAFF з цієї дисципліни серед жінок вона займає 64-е місце.

XXX літня Універсіада у Неаполі триватиме до 14 липня.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарина Снігур сьогодні вийшла до фіналу юніорського Вімблдону. Снігур стала п’ятою представницею України, котрій вдалося потрапити до фіналу цих змагань.

Джерело: Ракурс


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