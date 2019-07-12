Справа Марківа: Зеленський доручив МЗС і ГПУ зайнятися поверненням нацгвардійця до України

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Генеральній прокуратурі терміново зайнятися поверненням до України засудженого сьогодні в Італії до 24 років ув’язнення колишнього бійця батальйону Національної гвардії імені Кульчицького Віталія Марківа.

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Крім того, українським дипломатам в Італії доручено постійно бути на зв’язку з Марківим. Про це повідомляє прес-служба президента.

Марківа суд міста Павія визнав причетним до вбивства у травні 2014 року на Донбасі італійського журналіста Андреа Рокеллі. У момент загибелі Рокеллі перебував в зоні бойових дій в районі міста Слов’янська на контрольованій тоді бойовиками території. Він та його перекладач Андрій Миронов загинули внаслідок мінометного обстрілу в районі гори Карачун.

Захист Марківа наполягав на тому, що в загиблих не було розпізнавальних знаків й вони потрапили під перехресний вогонь.

Обвинувачення вимагало для Марківа 17 років ув’язнення. Після оголошення вироку прокурор Андреа Дзанончеллі заявив, що здивований таким суворим рішенням суду.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що це рішення італійського суду буде оскаржене.