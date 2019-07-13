Українка Снігур виграла юніорський Вімблдон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124258-ukrayinka-snigur-vygrala-uniorskyy-vimbldon.htmlРакурс
Упевненою перемогою 17-річної українки Дарини Снігур завершився 13 липня фінал юніорського Вімблдону. Снігур була сильнішою за американку Алексу Ноель і відсвяткувала переконливу перемогу в двох сетах.
Початок матчу склався для українки не найкраще, адже вона програвала 1:4. Згодом у першій партії вона виграла п’ять геймів поспіль і виграла її 6:4. Другий сет був за Дариною з аналогічним рахунком 6:4.
Для Снігур успіх в Лондоні — головний в кар'єрі. Раніше 17-річна українка діставалася тільки до півфіналу юнацького Відкритого чемпіонату Австралії. Наразі Снігур займає 423 місце в рейтингу WTA.
На шляху до головного призу вона перемогла латишку Каміллу Бартон, британку Ерін Річардсон, американку Робін Монтгомері, росіянку Поліну Кудерметову й американку Емму Наварро.
Дарина стала другою тенісисткою з України, яка вигравала найпрестижніший турнір у світі. У 2004 році це вдалося Катерині Бондаренко. Всього ж до фіналів юніорського Вімблдону доходили п’ять тенісисток з України — Снігур, Бондаренко, Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.
Світоліна на цьогорічному «дорослому» Вімблдоні дісталася півфіналу.