Новини спорту: українка Снігур виграла юніорський Вімблдон, фото — Твіттер Вімблдону

https://racurs.ua/ua/n124258-ukrayinka-snigur-vygrala-uniorskyy-vimbldon.html

Ракурс

Упевненою перемогою 17-річної українки Дарини Снігур завершився 13 липня фінал юніорського Вімблдону. Снігур була сильнішою за американку Алексу Ноель і відсвяткувала переконливу перемогу в двох сетах.

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Початок матчу склався для українки не найкраще, адже вона програвала 1:4. Згодом у першій партії вона виграла п’ять геймів поспіль і виграла її 6:4. Другий сет був за Дариною з аналогічним рахунком 6:4.

Для Снігур успіх в Лондоні — головний в кар'єрі. Раніше 17-річна українка діставалася тільки до півфіналу юнацького Відкритого чемпіонату Австралії. Наразі Снігур займає 423 місце в рейтингу WTA.

На шляху до головного призу вона перемогла латишку Каміллу Бартон, британку Ерін Річардсон, американку Робін Монтгомері, росіянку Поліну Кудерметову й американку Емму Наварро.

Дарина стала другою тенісисткою з України, яка вигравала найпрестижніший турнір у світі. У 2004 році це вдалося Катерині Бондаренко. Всього ж до фіналів юніорського Вімблдону доходили п’ять тенісисток з України — Снігур, Бондаренко, Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Світоліна на цьогорічному «дорослому» Вімблдоні дісталася півфіналу.