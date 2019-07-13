Призначення Зеленського: що відомо про нового голову Херсонської ОДА Гусєва, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n124257-zelenskyy-na-chongari-predstavyv-novogo-golovu-hersonskoyi-oda-scho-vidomo-pro-gusieva.html

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Президент України Володимир Зеленський, який 13 липня перебуває з робочою поїздкою на Одещині та Херсонщині, представив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації.

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Відповідно до указу президента, область очолюватиме 39-річний Юрій Гусєв. Його Зеленський представив під час наради на КПВВ «Чонгар» і «Каланчак», що на адмінкордоні із окупованим Кримом.

Нещодавно Гусєва висунули у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року у списку. Після того, як йому запропонували очолити Херсонську ОДА, він вирішив не продовжувати участь у виборах.

Новий очільник Херсонщини з відзнакою закінчив магістратуру в Київському національному економічному університеті, а також з відзнакою Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси». Завершив дві програми в Harvard Kennedy School, кандидат економічних наук, доцент, доктор богословських наук.

У 2002 році балотувався до Верховної Ради від блоку політичних партій «Команда озимого покоління», згодом очолював комерційні компанії.

Працював керівником групи радників міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником міністра фінансів. У 2014—2016 роках працював в Міністерстві оборони України (заступник міністра та голова Ради реформ Міноборони України).

Із 2016 року — радник міністра інфраструктури, а з 2018 року — радник міністра екології та природних ресурсів.

Сьогодні Зеленський також представив постійного представника президента в Автономній Республіці Крим. Антон Кориневич був призначений на цю посаду відповідним указом раніше.

Нагадаємо, Зеленський в Одесі заявив, що нового керівника місцевої ОДА оберуть за результатами конкурсу.