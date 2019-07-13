Назначение Зеленского: что известно о новом главе Херсонской ОГА Гусеве, фото — ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский, который 13 июля находится с рабочей поездкой в ​​Одесской и Херсонской областях, представил нового председателя Херсонской областной государственной администрации.

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Согласно указу президента, область возглавил 39-летний Юрий Гусев. Его Зеленский представил на совещании на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом.

Недавно Гусева выдвинули в нардепы в списке партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года. После того, как ему предложили возглавить Херсонскую ОГА, он решил не продолжать участие в выборах.

Новый глава Херсонщины с отличием закончил магистратуру в Киевском национальном экономическом университете, а также с отличием Херсонский государственный технический университет по специальности «Финансы». Завершил две программы в Harvard Kennedy School, кандидат экономических наук, доцент, доктор богословских наук.

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду от блока политических партий «Команда озимого поколения», впоследствии возглавлял коммерческие компании.

Работал руководителем группы советников министра экономики, директором департамента национальных проектов, советником министра финансов. В 2014—2016 годах работал в Министерстве обороны Украины (заместитель министра и председатель Совета реформ Минобороны Украины).

С 2016 года — советник министра инфраструктуры, а с 2018 года — советник министра экологии и природных ресурсов.

Сегодня Зеленский также представил постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Антон Кориневич был назначен на эту должность соответствующим указом раньше.

Напомним, Зеленский в Одессе заявил, что нового руководителя местной ОГА выберут по результатам конкурса.