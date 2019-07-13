Владимир Зеленский, фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n124250-glava-odesskoy-oga-budet-naznachen-po-konkursu-zelenskiy.html

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Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) будет назначен по конкурсу, подобно тому, как это было сделано во Львове. Тогда общественности было предложено избрать главу ОГА из трех кандидатур. Победителем стал Маркиян Мальский.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время сегодняшнего визита в Одессу, сообщает агентство «Укринформ».

Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации, — отметил президент.

В июне Зеленский предложил Кабмину кандидатуры председателей восьми ОГА. На заседании правительства 26 июня их назначение было поддержано. В частности, на должность главы Одесской ОГА президент тогда предлагал Андрея Андрейчикова.

Это решение спровоцировало акции протеста со стороны общественных организаций Одессы, которые подозревали Андрейчикова в связях с сепаратистами. Активисты призвали провести конкурс на должность главы Одесской ОГА.

Напомним, председателем Луганской военно-гражданской администрации Зеленский недавно назначил Виталия Комарницкого. Впоследствии оказалось, что он является основателем религиозной организации, действующей на оккупированных территориях Луганской области.