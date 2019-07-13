Володимир Зеленський, фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124250-golova-odeskoyi-oda-bude-pryznachenyy-za-konkursom-zelenskyy.html

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Очільник Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) буде призначений за конкурсом, подібно до того, як це було зроблено у Львові. Тоді громадськості було запропоновано обрати голову ОДА з трьох кандидатур. Переможцем став Маркіян Мальський.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час сьогоднішнього візиту до Одеси, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми маємо такий досвід проведення у Львові, де людина, яка була другою в списку з трьома прізвищами, стала головою облдержадміністрації, — зазначив президент.

У червні Зеленський запропонував Кабміну кандидатури голів восьми ОДА. На засіданні уряду 26 червня їх призначення було підтримане. Зокрема, на посаду очільника Одеської ОДА президент тоді пропонував Андрія Андрейчикова.

Це рішення спровокувало акції протесту з боку громадських організацій Одеси, котрі підозрювали Андрейчикова у зв’язках із сепаратистами. Активісти закликали провести конкурс на посаду очільника Одеської ОДА.

Нагадаємо, головою Луганської військово-цивільної адміністрації Зеленський нещодавно призначив Віталія Комарницького. Згодом виявилося, що він є засновником релігійної організації, яка діє на окупованих територіях Луганської області.