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З 15 липня київське метро розпочинає відмовлятися від жетонів, фото: КП «Київський метрополітен»

Метрополітен Києва розпочинає відмовлятися від жетонів

13 лип 2019, 13:46
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З 15 липня метрополітен Києва розпочинає відмовлятися від жетонів.

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У понеділок перші двоє вестибюлів — станція «Нивки» (вихід до пожежної частини) та станція «Іподром» (вихід до іподрому), розпочнуть працювати без жетонів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що на цих вестибюлях будуть використовуватися лише «сучасні методи оплати». Раніше куплені жетони все ще прийматимуть на інших вестибюлях цих станцій, а також на всіх інших станціях.

У метрополітені планують повністю відмовитися від жетонів до 30 жовтня цього року.

Як альтернативу жетонам столичний метрополітен пропонує використовувати картки метро, безконтактні банківські картки (працюють лише на жовтих турнікетах) та е-квитки (працюють на позначених турнікетах та в наземному транспорті).

Жетон виводиться з обігу в столичному метро і ми не радимо використовувати його як засіб оплати, — наголошує прес-служба київського метрополітену.

Нагадаємо, у червні на станції метро «Контрактова площа» потяг метрополітену вдарив у голову чоловіка, який впав на перон.

Джерело: Ракурс


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