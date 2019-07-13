У Парижі 12 липня відбулася перша зустріч радників глав держав «нормандського формату», фото: «Новостное агентство Харькова»

https://racurs.ua/ua/n124248-u-paryji-vidbulasya-persha-zustrich-z-pryvodu-vidnovlennya-normandskogo-formatu.html

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У Парижі в п’ятницю відбулася перша зустріч радників глав держав Франції, Німеччини, України та Росії з приводу відновлення так званого «нормандського формату».

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Україну на переговорах мав представляти заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко.

Після зустрічі представник НІмеччини повідомив журналістам, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях в ситуації на Донбасі.

Зазначається, що під час зустрічі були пропрацьовані подальші кроки з втілення мінських угод, передусім — припинення вогню.

Домовленість про проведення зустрічі представників «нормандської четвірки» була досягнута під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини та Франції в середині червня цього року.

Нагадаємо, кілька днів тому від прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова стало відомо, що відбулася перша телефонна розмова між російським та українським президентами. Ініціатором переговорів стала українська сторона. Під час цієї розмови обговорювалося питання врегулювання ситуації на Донбасі.