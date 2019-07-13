Вживати марихуану як наркотик розпочали щонайменше 2,5 тис. років тому

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Ракурс

Найстаріший відомий випадок вживання марихуани виявили на кладовищі Джирзанкаль, розташованому на висоті 3 тис. м в західному Китаї на віддаленому гірському плато в горах Паміру.

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Вік знахідки становить 2,5 тис. років. Про це повідомляє видання Science з посиланням на результати дослідження групи археологів з Китайської академії наук (Пекін).

Під час розкопок були виявлені скелети і дерев’яні тарілки, миски, китайські арфи, а також дерев’яні жаровні. Всі виявлені речі характерні для согдійців, народу Західного Китаю і Таджикистану, які, як правило, дотримувалися перської віри зороастризму, котра пізніше відзначила вплив канабісу на розум у своїх священних текстах.

Радіовуглецевий аналіз датував це поховання близько 500 роком до н. е.

Сьогодні понад 150 млн людей регулярно курять канабіс, що робить його одним із найпопулярніших у світі наркотичних засобів. Але коли і де люди почали цінувати психоактивні властивості цієї рослини, тривалий час було швидше питанням спекуляції, ніж наукою.

Автори дослідження в своїй роботі спиралися на нові методи, які дозволяють дослідникам визначати хімічну характеристику рослин і навіть оцінювати їхню ефективність як наркотика.

Нещодавно вчені встановили, що конопля або марихуана виникла близько 28 млн років тому на східному Тибетському плато. Близький родич звичайного хмелю, ця рослина, як і раніше, дико росте по всій Центральній Азії. Понад 4 тис. років тому китайці почали вирощувати її з метою отримання масла, а також волокон для виробництва мотузок і одягу.

Однак виявити, коли саме люди почали користуватися психоактивними властивостями конопель, виявилося набагато складніше. Археологи вважали, що ритуальні канабіси спалювали в Центральній Азії ще 5 тис. років тому. Але нові аналізи залишків цих рослин показують, що ранні сорти каннабісу мали низький рівень тетрагідроканабінолу (ТГК), найпотужнішого психоактивного компонента рослини, і тому не мали властивостей, які впливають на свідомість.

Так, учені навіть намагалися курити та їсти дикі сорти коноплі, однак не отримували помітного впливу на мозок.

У Джирзанкалі дерев’яні жаровні були зосереджені в більш елітних гробницях. Учені застосували газову хроматографію і мас-спектрометрію для виявлення хімічних сполук. Вони виявили надзвичайно високі рівні ТГК порівняно з типовими дикими коноплями, хоча й набагато менші, ніж у сучасних рослин. Очевидно, каннабіс спалювався в закритих приміщеннях, так що люди, які скорбили за померлими, майже напевно вдихали насичені ТГК пари, наголошують дослідники. Це робить знахідку найпершим доведеним свідченням використання каннабісу для психоактивних цілей.

Це також відповідає теорії, згідно з якою конопля як наркотик спочатку використовувалася здебільшого заможними верствами стародавніх суспільств.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що конопля може стати джерелом нового потужного антибіотика.