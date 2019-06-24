Каннабідол виявився потужним антибіотиком

https://racurs.ua/ua/n123514-konoplya-moje-staty-djerelom-novogo-potujnogo-antybiotyka-ucheni.html

Ракурс

Каннабідол — непсихоактивне хімічне з'єднання, котре міститься в коноплі й було схвалене для лікування епілепсії Управлінням продовольства і медикаментів США (FDA), може також використовуватися як новий потужний антибіотик.

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На це вказують результати дослідження Американського товариства біології, повідомляє видання EurekAlert.

Попри наявні відомості про те, що каннабідол може вбивати бактерії, препарат раніше не був ретельно досліджений на предмет його потенціалу як антибіотика.

Виявилося, що ця речовина надзвичайно ефективна при боротьбі з широким спектром грампозитивних бактерій, включаючи бактерії, які стали стійкими до інших антибіотиків, а також вона не втрачає ефективності в результаті тривалого лікування.

Враховуючи документально підтверджені протизапальні ефекти каннабідіолу і наявні дані про безпеку для людей, це перспективний новий антибіотик, який потребує подальшого дослідження, — наголошує один із дослідників доктор Марк Бляскович з Інституту молекулярної біологічної науки Університету Квінсленду. — Особливо привабливим є поєднання антимікробної активності та потенціалу зменшення шкоди, викликаної запальною реакцією на інфекції.

Важливим є то, що препарат зберігав свою активність проти бактерій, які стали стійкими до інших поширених антибіотиків, наголошують дослідники. У умовах тривалого впливу, які призводять до стійкості бактерій до антибіотиків ванкоміцину або даптоміцину, каннабідіол не втрачав ефективності.

Нагадаємо, британські вчені нещодавно виявили сполуку, котра знищує стійкі до антибіотиків грамнегативні бактерії.