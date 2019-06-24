Каннабидол оказался мощным антибиотиком

https://racurs.ua/n123514-konoplya-mojet-stat-istochnikom-novogo-moschnogo-antibiotika-uchenye.html

Ракурс

Каннабидол — непсихоактивное химическое соединение, которое содержится в конопле и было одобрено для лечения эпилепсии Управлением продовольствия и медикаментов США (FDA), может также использоваться как новый мощный антибиотик.

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На это указывают результаты исследования Американского общества биологии, сообщает издание EurekAlert.

Несмотря на имеющиеся сведения о том, что каннабидол может убивать бактерии, препарат ранее не был тщательно исследован на предмет его потенциала как антибиотика.

Оказалось, что это вещество чрезвычайно эффективно при борьбе с широким спектром грамположительных бактерий, включая бактерии, которые стали устойчивыми к другим антибиотикам, а также оно не теряет свою эффективность в результате длительного лечения.

Учитывая документально подтвержденные противовоспалительные эффекты каннабидиола и имеющиеся данные о безопасности для людей, это перспективный новый антибиотик, который требует дальнейшего исследования, — отмечает один из исследователей доктор Марк Бляскович из Института молекулярной биологической науки Университета Квинсленда. — Особенно привлекательным является сочетание антимикробной активности и потенциала снижения вреда, вызванного воспалительной реакцией на инфекции.

Важно то, что препарат сохранял свою активность против бактерий, которые стали устойчивыми к другим распространенным антибиотикам, отмечают исследователи. В условиях длительного воздействия, которые приводят к устойчивости бактерий к антибиотикам ванкомицину или даптомицину, каннабидиол не терял эффективности.

Напомним, британские ученые недавно обнаружили соединение, которое уничтожает устойчивые к антибиотикам грамотрицательные бактерии.