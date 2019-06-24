У неділю ввечері на аеропорт Абха було здійснено атаку, фото: Al Jazeera

https://racurs.ua/ua/n123513-iemenski-povstanci-zavdaly-udaru-po-aeroportu-v-saudivskiy-araviyi-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Одна людина загинула, ще сім були поранені внаслідок нападу єменських постанців хуситів на аеропорт Абха у Саудівській Аравії, здійсненого у неділю ввечері після 21.00 за місцевим часом.

Loading...

Саудівська Аравія вже понад чотири роки воює з хуситами в Ємені, повідомляє агентство AP.

Представник хуситів Ях’я аль-Сарі заявив, що вони запустили безпілотники до саудівських аеропортів у містах Абха і Джизан.

Військовий прес-секретар Саудівської Аравії полковник Туркі аль-Малікі не повідомив, який саме тип зброї використовувався під час цього нападу.

Агентство преси Саудівської Аравії повідомило, що загиблий — громадянин Сирії, котрий проживав у Саудівській Аравії. Національність поранених осіб наразі не уточнюється.

Це був другий напад за менш ніж два тижні на аеропорту Абха. 12 червня хусити запустили ракету по аеропорту, поранивши 26 осіб.

Хусити також взяли на себе відповідальність за здійснювані безпілотниками бомбові удари, спрямовані на ключовий саудівський нафтопровід в останні тижні.

Нагадаємо, у середині червня в Оманській затоці було здійснено напад на два великі танкери. Повідомлялося, що в один із танкерів влучила торпеда. Згодом США опублікували докази причетності Ірану до цих інцидентів.