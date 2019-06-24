В воскресенье вечером на аэропорт Абха была совершена атака, фото: Al Jazeera

https://racurs.ua/n123513-yemenskie-povstancy-nanesli-udar-po-aeroportu-v-saudovskoy-aravii-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

Один человек погиб, еще семь были ранены в результате нападения йеменских постанцев хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии, совершенного в воскресенье вечером после 21.00 по местному времени.

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Саудовская Аравия уже более четырех лет воюет с хуситами в Йемене, сообщает агентство AP.

Представитель хуситов Яхья аль-Сари заявил, что они запустили беспилотники к саудовским аэропортам в городах Абха и Джизан.

Военный пресс-секретарь Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики не сообщил, какой именно тип оружия использовался во время этого нападения.

Агентство прессы Саудовской Аравии сообщило, что погибший — гражданин Сирии, который проживал в Саудовской Аравии. Национальность раненых лиц в настоящее время не раскрывается.

Это было второе нападение за менее чем две недели на аэропорт Абха. 12 июня хуситы запустили ракету по аэропорту, ранив 26 человек.

Хуситы также взяли на себя ответственность за совершаемые беспилотниками бомбовые удары, направленные на ключевой саудовский нефтепровод в последние недели.

Напомним, в середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два больших танкера. Сообщалось, что в один из танкеров попала торпеда. Впоследствии США опубликовали доказательства причастности Ирана к этим инцидентам.