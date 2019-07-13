Употреблять марихуану как наркотик начали не менее 2,5 тыс. лет назад

https://racurs.ua/n124247-stareyshiy-sluchay-upotrebleniya-marihuany-obnarujili-na-kladbische-v-kitae.html

Ракурс

Старейший известный случай употребления марихуаны обнаружили на кладбище Джирзанкаль, расположенном на высоте 3 тыс. м в западном Китае на удаленном горном плато в горах Памира.

Loading...

Возраст находки составляет 2,5 тыс. лет. Об этом сообщает издание Science со ссылкой на результаты исследования группы археологов из Китайской академии наук (Пекин).

Во время раскопок были обнаружены скелеты и деревянные тарелки, миски, китайские арфы, а также деревянные мангалы. Все обнаруженные вещи характерны для согдийцев, народа Западного Китая и Таджикистана, которые, как правило, придерживались персидской веры зороастризма, позже отметившей влияние каннабиса на ум в своих священных текстах.

Радиоуглеродный анализ датировал это захоронение около 500 годом до н. е.

Сегодня более 150 млн человек регулярно курят каннабис, что делает его одним из самых популярных в мире наркотических средств. Но когда и где люди начали ценить психоактивные свойства этого растения, долгое время было скорее вопросом спекуляции, чем наукой.

Авторы исследования в своей работе опирались на новые методы, которые позволяют исследователям определять химическую характеристику растений и даже оценивать их эффективность как наркотика.

Недавно ученые установили, что конопля или марихуана возникла около 28 млн лет назад на восточном Тибетском плато. Близкий родственник обычного хмеля, это растение по-прежнему дико растет по всей Центральной Азии. Более 4 тыс. лет назад китайцы начали выращивать ее для получения масла, а также волокон для производства веревок и одежды.

Однако обнаружить, когда именно люди начали пользоваться психоактивными свойствами конопли, оказалось гораздо сложнее. Археологи считали, что ритуальные каннабисы сжигали в Центральной Азии еще 5 тыс. лет назад. Но новые анализы остатков этих растений показывают, что ранние сорта каннабиса имели низкий уровень тетрагидроканнабинола (ТГК), самого мощного психоактивного компонента растения, и поэтому не имели свойств, которые влияют на сознание.

Так, ученые даже пытались курить и есть дикие сорта конопли, однако не получали заметного влияния на мозг.

В Джирзанкале деревянные мангалы были сосредоточены в более элитных гробницах. Ученые применили газовую хроматографию и масс-спектрометрии для обнаружения химических соединений. Они обнаружили чрезвычайно высокие уровни ТГК сравнению с обычными дикими коноплями, хотя и гораздо меньшими, чем у современных растений. Очевидно, каннабис сжигался в закрытых помещениях, так что люди, которые скорбили по умершим, почти наверняка вдыхали насыщенные ТГК пары, отмечают исследователи. Это делает находку первым доказанным свидетельством использования каннабиса для психоактивных целей.

Это также соответствует теории, согласно которой конопля как наркотик сначала использовалась в основном состоятельными слоями древних сообществ.

Напомним, недавно ученые установили, что конопля может стать источником нового мощного антибиотика.