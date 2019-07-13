Последствия инцидента, фото: пресс-служба аэропорта «Киев»

https://racurs.ua/n124246-v-julyanah-samolet-s-passajirami-vo-vremya-prizemleniya-vykatilsya-za-predely-vzletnoy-polosy.html

Ракурс

В международном аэропорту «Киев» («Жуляны») пассажирский Boeing 737−300 авиакомпании Belavia Airlines во время приземления выкатился за пределы взлетной полосы.

Loading...

Инцидент произошел вчера в 23.40. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет выполнял рейс из Минска в Киев. На борту находились 139 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Сейчас самолет эвакуируют со взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время, — уверяют в пресс-службе.

По информации белорусского издания TUT. by, самолет выкатился за пределы взлетной полосы приблизительно на 100 м. В результате инцидента «Боинг» получил незначительные повреждения «в виде поцарапанной краски».

По словам свидетелей, самолет также «немного помял» фонари на поле аэродрома.

Напомним, в прошлом году в «Жулянах» за пределы взлетной полосы выкатился самолет MD-83 авиакомпании Bravo Airways, в связи с чем работа аэропорта на несколько часов была заблокирована. Тогда на борту находились 169 пассажиров и шесть членов экипажа.