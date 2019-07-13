Наслідки інциденту, фото: прес-служба аеропорту «Київ»

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У міжнародному аеропорту «Київ» («Жуляни») пасажирський Boeing 737−300 авіакомпанії Belavia Airlines під час приземлення викотився за межі злітної смуги.

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Інцидент стався вчора о 23.40. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Літак виконував рейс з Мінська до Києва. На борту перебували 139 пасажирів та п’ятеро членів екіпажу. Постраждалих немає.

Наразі літак евакують зі злітно-посадкової смуги.

Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом, — запевняють у прес-службі.

За інформацією білоруського видання TUT. by, літак викотився за межі злітної смуги на приблизно 100 м. Внаслідок інциденту «Боїнг» отримав незначні пошкодження «у вигляді подряпаної фарби».

За словами свідків, літак також «трохи пом’яв» ліхтарі на полі аеродрому.

Нагадаємо, торік у «Жулянах» за межі злітної смуги викотився літак MD-83 авіакомпанії Bravo Airways, у зв’язку з чим робота аеропорту на кілька годин була заблокована. Тоді на борту перебували 169 пасажирів і шестеро членів екіпажу.