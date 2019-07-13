В Париже 12 июля состоялась первая встреча советников глав государств «нормандского формата», фото: «Новостное агентство Харькова»

https://racurs.ua/n124248-v-parije-sostoyalas-pervaya-vstrecha-po-povodu-vosstanovleniya-normandskogo-formata.html

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В Париже в пятницу состоялась первая встреча советников глав государств Франции, Германии, Украины и России по поводу восстановления так называемого «нормандского формата».

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Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Украину на переговорах должен был представлять заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

После встречи представитель Германии сообщил журналистам, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах в ситуации на Донбассе.

Отмечается, что во время встречи были проработаны дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего — прекращение огня.

Договоренность о проведении встречи представителей «нормандской четверки» была достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию в середине июня этого года.

Напомним, несколько дней назад от пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова стало известно, что состоялся первый телефонный разговор между российским и украинским президентами. Инициатором переговоров стала украинская сторона. Во время этого разговора обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.