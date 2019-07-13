С 15 июля киевское метро начинает отказываться от жетонов, фото: КП «Київський метрополітен»

https://racurs.ua/n124249-metropoliten-kieva-nachinaet-otkazyvatsya-ot-jetonov.html

Ракурс

С 15 июля метрополитен Киева начинает отказываться от жетонов.

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В понедельник первые два вестибюля — станция «Нивки» (выход к пожарной части) и станция «Ипподром» (выход к ипподрому), начнут работать без жетонов. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Отмечается, что на этих вестибюлях будут использоваться только «современные методы оплаты». Ранее купленные жетоны все еще будут принимать на других вестибюлях этих станций, а также на всех других станциях.

В метрополитене планируют полностью отказаться от жетонов до 30 октября этого года.

В качестве альтернативы жетонам столичный метрополитен предлагает использовать карточки метро, бесконтактные банковские карты (работают только на желтых турникетах) и е-билеты (работают на обозначенных турникетах и в наземном транспорте).

Жетон выводится из обращения в столичном метро и мы не советуем использовать его как средство оплаты, — отмечает пресс-служба киевского метрополитена.

Напомним, в июне на станции метро «Контрактовая площадь» поезд метрополитена ударил в голову мужчину, который упал на перрон.