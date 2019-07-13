Обстрел "112 Украина": гранатомет приехал из ДНР, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n124256-granatomet-iz-kotorogo-obstrelyali-112-ukraina-priehal-iz-dnr-nardep-dokument.html

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Гранатомет, из которого в ночь на 13 июля обстреляли телеканал «112 Украина», приехал из ДНР. Об этом сегодня в Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Арьев, обнародовав документ об уничтожении двух других аналогичных единиц этого оружия.

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Нардеп утверждает, что гранатомет РПГ-22, тубус которого нашли правоохранители на месте теракта, индивидуальных номеров не имеет, но на нем есть номер партии производства.

Такой же номер партии (РПГ-22 254−15−85) имели два гранатомета, которые нашли в 2015 году в тайнике террористов ДНР вблизи кладбища при выезде из Артемовска в направлении трассы Славянск-Дебальцево.

В документе, который выложил в сеть Арьев, речь идет об уничтожении одного из них.

По второму форма абсолютно идентична, а их «брат» был в той же партии производства, он обстрелял сегодня «112 канал». Просто факт, который о мотивах обстрела говорит гораздо больше, чем все остальное, — сообщил нардеп.

Напомним, что телеканал, близкий к украинскому политику Виктору Медведчуку, обстреляли сегодня ночью из гранатомета. Пострадавших в результате теракта нет, полиция ищет злоумышленников.