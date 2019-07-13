Обстріл "112 Україна": гранатомет походить із ДНР, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n124256-granatomet-z-yakogo-obstrilyaly-112-ukrayina-pohodyt-iz-dnr-dokument.html

Ракурс

Гранатомет, з якого у ніч на 13 липня обстріляли телеканал «112 Україна», походить із ДНР. Про це сьогодні у Фейсбук повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, оприлюднивши документ про знищення двох інших аналогічних одиниць цієї зброї.

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Нардеп стверджує, що гранатомет РПГ22, тубус якого знайшли правоохоронці на місці теракту, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва.

Такий самий номер партії (РПГ-22 254−15−85) мали два гранатомети, які знайшли у 2015 році у сховку терористів ДНР поблизу цвинтаря при виїзді з Артемівська у напрямку траси Слов’янськ-Дебальцево.

У документі, який виклав в мережу Ар'єв, йдеться про знищення одного з них.

Щодо другого форма абсолютно ідентична, а їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні «112 канал». Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше, — повідомив нардеп.

Нагадаємо, що телеканал, близький до українського політика Віктора Медведчука, обстріляли сьогодні вночі з гранатомету. Постраждалих внаслідок теракту немає, поліція шукає зловмисників.