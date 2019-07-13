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Теракт возле канала Медведчука: появилось видео выстрела, фото — Нацполиция

Теракт возле канала Медведчука: появилось видео выстрела

13 июл 2019, 15:23
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Появилось видео выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина». Кадры взяты из камер наблюдения телеканала, офис которого размещен в Киеве на улице Дегтяревской.

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В столице продолжается план «Сирена», цель которого установить местонахождение преступника, который ночью выстрелил из ручного гранатомета по телеканалу. Полиция ищет двух неизвестных на автомобиле неустановленной марки. На месте происшествия работают немалые силы правоохранителей.

Напомним, что по телеканалу, который близок к украинскому политику Виктору Медведчуку, стреляли сегодня ночью. Пострадавших в результате теракта (так это событие квалифицировала Нацполиция) нет.

Сегодня возле канала должна была состояться акция протеста против показа в эфире «112 Украина» документального фильма режиссера Оливера Стоуна, в котором Виктор Медведчук посредством президента РФ Путина преподает собственную версию событий в Украине после 2014 года.

Источник: Ракурс


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