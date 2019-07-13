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В большинстве регионов Украины 14 июля ожидаются дожди

Погода в Украине 14 июля: в большинстве регионов ожидаются осадки (КАРТА)

13 июл 2019, 15:01
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Погода в Украине 14 июля будет в основном дождевой. Осадки ожидаются в большинстве регионов, кроме южных и части восточных областей.

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Температура воздуха ночью составит 10−13°, на юге — 14−16°, днем — 20−25°, на юге — до 28°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 14 июля синоптики ночью осадков не прогнозируют. Днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Во Львове в течение следующих суток будет идти дождь. Столбики термометров ночью покажут 12−14°, днем — 20−22°. Ветер западный, 3−8 м/с.

В Одессе осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем поднимется до 24−26°. Ветер западный, 3−8 м/с.

В Днепре метеорологи осадков также не прогнозируют. Ночью температура составит 12−14°, днем — 23−25°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В Харькове синоптики осадков не прогнозируют. Ночью термометры покажут 10- 12°, днем — 23−25°. Ветер западный, 3−8 м/с.

На Закарпатье ночью и днем ожидается дождь. Ночью температура составит 10−12°, днем — 21−23°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Украине 14 июля. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 14 июля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 июля. Фото: gismeteo

Напомним, в своем прогнозе на июль синоптики пообещали теплую погоду, однако с неустойчивым уровнем осадков.

Источник: Ракурс


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