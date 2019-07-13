Погода в Україні 14 липня: в більшості регіонів очікуються опади (КАРТА)

У більшості регіонів України 14 липня дощитиме

https://racurs.ua/ua/n124252-pogoda-v-ukrayini-14-lypnya-v-bilshosti-regioniv-ochikuutsya-opady-karta.html

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Погода в Україні 14 липня буде здебільшого дощовою. Опади очікуються в більшості регіонів, окрім південних та частини східних областей.

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Температура повітря вночі становитиме 10−13°, на півдні — 14−16°, вдень — 20−25°, на півдні — до 28°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 14 липня синоптики вночі опадів не прогнозують. Вдень очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14°, вдень — 20−22°. Вітер західний, 3−8 м/с.

В Одесі опади не очікуються. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 24−26°. Вітер західний, 3−8 м/с.

У Дніпрі метеорологи опадів також не прогнозують. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 23−25°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

У Харкові синоптики істотних опадів не прогнозують. Вночі термометри покажуть 10−12°, вдень — 23−25°. Вітер західний, 3−8 м/с.

На Закарпатті вночі та вдень очікується дощ. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень — 21−23°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 14 липня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, у своєму прогнозі на липень синоптики пообіцяли теплу погоду, проте з нестійким рівнем опадів.