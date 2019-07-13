Нападение на отель в Сомали: число жертв возросло до 26

Вчера террористы совершили нападение на отель в Сомали, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n124251-napadenie-na-otel-v-somali-chislo-jertv-vozroslo-do-26.html

Ракурс

Число жертв вчерашнего нападения боевиков на отель в портовом сомалийском городе Кисмайо возросло до 26 человек.

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Еще 56 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство AFP.

Нападение и дальнейшие бои с полицией продолжались почти 12 часов, завершившись только сегодня утром.

Среди погибших есть граждане других стран — трое кенийцев, трое танзанцев, двое американцев, один британец и один канадец. Двое раненых являются гражданами Китая.

Известно, что по крайней мере четверо из умерших имеют двойное гражданство.

Нападение началось с подрыва загруженного взрывчатыми веществами автомобиля, за рулем которого находился террорист-смертник. Это транспортное средство протаранило здание отеля. После этого боевики ворвались внутрь и начали убивать гражданских лиц.

Ответственность за инцидент взяло на себя связанное с известной террористической организацией «Аль-Каида» движение «Аль-Шабааб», которое ранее базировался в этом городе, но в 2012 году было из него выбито. «Аль-Шабааб» в 2010 году объявило о своей верности «Аль-Каиде».

В «Аль-Шабааб» нападение на отель в Кисмайо назвали «мученической атакой».

Напомним, во время нападения на отель погибли двое журналистов. Это первые журналисты, убитые в Сомали в этом году.