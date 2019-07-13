Напад на готель у Сомалі: кількість жертв зросла до 26

Вчора терористи здійснили напад на готель у Сомалі, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n124251-napad-na-gotel-u-somali-kilkist-jertv-zrosla-do-26.html

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Кількість жертв вчорашнього нападу бойовиків на готель у портовому сомалійському місті Кісмайо зросла до 26 осіб.

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Ще 56 людей дістали поранення. Про це повідомляє агентство AFP.

Напад і подальші бої з поліцією тривали майже 12 годин, завершившись лише сьогодні вранці.

Серед загиблих є громадяни інших країн — троє кенійців, троє танзанців, двоє американців, один британець та один канадець. Двоє поранених є громадянами Китаю.

Відомо, що принаймні четверо з померлих осіб мають подвійне громадянство.

Напад розпочався з підриву завантаженого вибуховими речовинами автомобіля, за кермом якого перебував терорист-смертник. Цей транспортний засіб протаранив будівлю готелю. Після цього бойовики увірвалися всередину й почали убивати цивільних осіб.

Відповідальність за інцидент взяв на себе пов’язаний з відомою терористичною організацією «Аль-Каїда» рух «Аль-Шабааб», котрий раніше базувався у цьому місті, але у 2012 році був з нього вибитий. «Аль-Шабааб» у 2010 році оголосив про свою вірність «Аль-Каїді».

В «Аль-Шабааб» напад на готель у Кісмайо назвали «мученицькою атакою».

Нагадаємо, під час нападу на готель загинули двоє журналістів. Це перші журналісти, вбиті в Сомалі у цьому році.